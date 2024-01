Sven Goran Eriksson, ‘Ho cancro al pancreas, non so quanto vivrò’

Sven-Goran Eriksson, 75 anni, ha dichiarato di avere un cancro al pancreas. L’ex allenatore della Lazio e della nazionale inglese lo ha rivelato alla radio svedese P1: Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri – spiega -, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno. Devo lottare finché potrò”.

Lo svedese, 75 anni, ha spiegato la prognosi dei dottori: “Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza”.

Eriksson, che in carriera ha vinto lo scudetto con la Lazio nel 1999-2000 (oltre a una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane). Ha anche ricoperto il ruolo di direttore tecnico alla Roma, alla Fiorentina e alla Sampdoria. L’anno scorso Eriksson si era dimesso da direttore sportivo del Karlstad Football per problemi di salute: “Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici a causa di problemi di salute sui quali sto indagando”, aveva detto. Nel corso della sua carriera Eriksson ha vinto anche due campionati svedesi, una Coppa Uefa e una coppa nazionale con il Goteborg, oltre a tre scudetti portoghesi, una coppa nazionale e una supercoppa portoghese col Benfica. Tra le sue esperienze anche il ruolo di ct inglese dal 2001 al 2006, una stagione al Manchester City (2007-08). L’ultima esperienza da allenatore nel 2019 come ct delle Filippine.

