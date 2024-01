Serie C, Cesena: 3 anni di daspo al papà del calciatore Shpendi

Claudio Mastromattei, questore di Forlì/Cesena, ha daspato per 3 anni Liman Shpendi (per tutti Alex), padre del calciatore bianconero Cristian Shpendi, dopo il burrascoso finale di Cesena-Olbia di domenica scorsa: a partita appena terminata, Alex Shpendi è entrato in campo tentando di colpire con un pugno Rinaldi, portiere della squadra sarda.

Per tre anni, quindi, potrà seguire solo in tv le partite dei suoi figli, i gemelli Cristian e Stiven: il primo del Cesena, il secondo dell’Empoli, entrambi under 21 della nazionale albanese. Alex Shpendi è stato denunciato per il reato di scavalcamento, invasione di campo e percosse, anche se il portiere dell’Olbia non ha presentato, al momento, formale querela.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp