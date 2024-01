Gasperini contro l’arbitro brindisino Di Bello: ‘E un maleducato’

Dopo la vittoria col Milan e il passaggio in semifinale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini è soddisfatto della prestazione e del risultato, ma durante un’intervista a Mediaset non risparmia stoccate al direttore di gara, il brindisino Marco Di Bello. “Il Var è un mezzo straordinario, ma ora è una guerra in campo, c’è competizione tra arbitri e varisti e non si capisce bene chi arbitra. E’ un problema grosso”, ha spiegato il tecnico dell’Atalanta, che poi non ha risparmiato un attacco a Marco Di Bello: “È un gran maleducato, prima della gara non mi ha nemmeno salutato. Con lui e Valeri c’è una casistica enorme contro di noi, ma io azzero sempre e riparto, per me possono venire tutti ad arbitrarci, non ho mai fatto richieste”.

