Virtus Francavilla, Lauriola non è più il direttore sportivo

FRANCAVILLA F.NA – Come anticipato da Antenna Sud, in questi giorni era in programma un vertice in casa Virtus Francavilla tra il presidente Antonio Magrì e il direttore sportivo Matteo Lauriola, arrivato a gennaio al posto di Angelo Antonazzo. Stando a quanto appreso nelle ultime ore, al dirigente ex Foggia è stata comunicata la volontà di non proseguire il rapporto lavorativo. Termina, dunque, dopo meno di cinque mesi, l’avventura di Lauriola a Francavilla Fontana, ora valutato da altre società pugliesi per la stagione 2024/25. Se ne saprà di più anche nella conferenza stampa di domani che il presidente biancazzurro ha indetto alla Nuovarredo Arena.

