Casarano, Maci annuncia l’addio: “Il mio percorso si chiude qui”

Con un’apposita conferenza stampa, Gianpiero Maci ha comunicato la separazione con il Casarano Calcio. “Sono stati sei anni lunghi ed intensi. Nel tempo abbiamo cambiato tanto, dagli allenatori ai calciatori, e credo sia arrivato anche il momento di cambiare chi dirige la baracca. Lascio con la consapevolezza che ci sono tutte le condizioni utili per dare continuità al progetto Casarano, grazie ad una risorsa che abbiamo già in pancia, ossia quella di Fulvio Navone. Ringrazio tutti, in maniera particolare il dottor Filograna, esempio di Casaranesità. Ho dato tutto ciò che potevo dare, auguro a questa città le migliori soddisfazioni sportive e non solo”.

