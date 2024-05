Happy Casa Brindisi, ecco il nuovo playmaker: fatta per Calzavara

BRINDISI – Prende corpo il nuovo roster di una Happy Casa Brindisi che andrà alla ricerca del ritorno in Serie A. Dopo l’ingaggio dell’ala De Vico, il club raggiunge l’accordo con Andrea Calzavara, playmaker italiano classe 2001.

Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese, dove disputa tre finali nazionali di categoria, accumula esperienza tra i senior in Serie B nell’orbita del Campus Varese e la Robur et Fides. Prestazioni che gli valgono il premio Adidas di miglior under del mese di dicembre 2020, a tabellino con cifre da 16.5 punti, 4.5 rimbalzi e 3.8 assist. La stagione a Pavia – 11.5 punti, 4.7 rimbalzi e 3.2 assist di media a partita – lo proietta come uno dei migliori prospetti dell’annata 2001. Lo step successivo è la Serie A2, all’esordio a Mantova (2022/23) e la conferma a Monferrato (2023/24).

Durante l’ultimo campionato di A2 ha prodotto nel team piemontese una media di 13.4 punti (55% da due, 42% da tre e 76% ai liberi), 4.5 rimbalzi e 3.1 assist in 31 minuti di utilizzo nel corso della fase a orologio. La miglior prestazione stagionale l’ha registrata in regular season in occasione del match vinto contro Torino: 21 punti, 9 assist, 5 rimbalzi e 25 di valutazione totale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author