Volley Barletta prepara la finale playoff tra mille difficoltà

Il “PalaMarchiselli” è inagibile e diverse società sportive a Barletta non hanno più una casa. Questa è l’istantanea dopo la chiusura, disposta a febbraio, del secondo impianto indoor cittadino, che inevitabilmente ha innescato un effetto domino. Le alternative messe in campo dall’Amministrazione Comunale non hanno sbrogliato la matassa, soprattutto per quelle società, come la Volley Barletta, ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Dopo la vittoria in gara 1 contro Acquarica del Capo e con gara 2 all’orizzonte, partita che potrebbe essere già decisiva per la promozione in Serie C, la compagine femminile guidata da Giacinto Di Noia ha chiesto di allenarsi altrove per ovviare alle difficoltà logistiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author