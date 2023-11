Virtus Francavilla: Izzillo e Di Marco quantomeno in dubbio per il Monterosi

È un periodo in cui in casa Virtus Francavilla piove sul bagnato. Le buone prestazioni sfoggiate contro Taranto e Casertana non si sono rivelate sufficienti per invertire il trend negativo che ha visto i biancazzurri raccogliere appena un punto negli ultimi sei turni di campionato. Come se non bastasse, dall’infermeria potrebbero non giungere buone notizie: nella lista degli infortunati in cui già spiccavano i nomi di Gavazzi, Fornito e Cardoselli, potrebbero essersi aggiunti anche quelli di Di Marco e Izzillo. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco domenica scorsa per problemi di differente natura. Il classe 2003 ha avvertito un fastidio muscolare, mentre l’ex Pisa ha subito una botta al ginocchio, talmente forte da costringerlo a lasciare i suoi in dieci nelle battute finali del match. La loro presenza a Teramo è ad oggi quantomeno in dubbio. Due potenziali assenze che andrebbero a sommarsi non solo a quelle degli altri infortunati, ma anche alla defezione di Monteagudo, che ha ancora un turno di squalifica da scontare, e tornerà a disposizione solo contro il Brindisi. Prima di concentrarsi sul derby ci sarà però da affrontare il Monterosi dell’ex Roberto Taurino, fanalino di coda del campionato, reduce da due sconfitte di fila. In settimana, intanto, il presidente Antonio Magrì ha suonato la carica, spiegando in un’intervista esclusiva quanto le prossime due giornate saranno da non sbagliare assolutamente, ribadendo però la fiducia nei confronti di staff e squadra, nonostante qualche errore individuale di troppo che ha fatto un po’ storcere il naso al numero uno biancazzurro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp