Taranto: è fatta, c’è Alessio Luciani per Capuano

È fatta, Alessio Luciani è un nuovo calciatore del Taranto. Per lui, contratto fino al giugno 2024. Esterno destro classe 1990, svincolato, si allenava con il Taranto da circa una settimana. Nato a Rieti, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Reggiana, in Serie C, collezionando 66 presenze e conquistando una promozione in Serie B.

Lunga l’esperienza di Arezzo, dove ha conosciuto Eziolino Capuano: in 5 stagioni, con la maglia amaranto dei toscani ha messo insieme 151 partite con 2 gol. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, tra i professionisti ha militato anche a Lumezzane, Salernitana, Gubbio e Monopoli. Pare che il Taranto abbia superato la concorrenza del Perugia, che aveva messo Luciani nel mirino. È a disposizione di Capuano per la gara di sabato 18 novembre con il Brindisi, in programma alle 18.30 allo Iacovone.

