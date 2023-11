Casarano, Laterza: “Vogliamo onorare la competizione, pur cambiando qualcosa”

Quello di domani sarà un mercoledì di calcio giocato per il Casarano, che alle ore 15.30 ospiterà la Fidelis Andria per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Alla vigilia del match, mister Giuseppe Laterza ha presentato così la sfida che vedrà i federiciani di scena al Capozza: “È una competizione che va’ rispettata e onorata. Inizialmente tutti la snobbano ma poi più si va’ avanti e più diventa bella. Sicuramente dal punto di vista fisico e mentale è un impegno che ti toglie qualcosa, ma valuteremo le condizioni di tutti i ragazzi , ho sempre detto che ho grande fiducia in tutto il gruppo. Scenderà in campo chi potrà garantire più freschezza. Per poter lottare in entrambe le competizioni è doveroso sfruttare tutta la rosa a disposizione. Tre gare in sette giorni sono complicate da gestire, quindi più di qualcuno che domenica ha giocato 90 minuti riposerà. La Fidelis è una grande squadra. Il cambio di allenatore per il gruppo non è mai una bella situazione, ma una volta che si scende in campo tutti danno il massimo per cambiare il momento negativo. Mi dispiace per Mister Farina , purtroppo paga sempre l’allenatore. Il percorso è ancora lungo e difficile, ma con questi tifosi al nostro fianco daremo sempre il massimo per cercare di raggiungere i nostri obiettivi”.

