Virtus Francavilla, il casting allenatore alle battute finali

FRANCAVILLA F.NA – Nulla sembra muoversi in casa Virtus Francavilla, ma la calma è solo apparente. Contatti e incontri continui tra il nuovo direttore sportivo Francesco Montervino, il presidente Antonio Magrì e i vari candidati alla panchina biancazzurra: “a fari spenti” potrebbe essere il motto di queste prime settimane di pianificazione del prossimo girone H di Serie D. Per la panchina in pole rimane, come detto anche nei giorni scorsi, Ciro Ginestra: chiacchierata positiva tra le parti da tempo e adesso l’ex Barletta, desideroso di tornare ad allenare e che ha dato prorità assoluta alla Virtus, resta in attesa della chiamata definitiva. Rimane in corsa anche Giuseppe Laterza e, a proposito di allenatori che in passato hanno già lavorato con Montervino, nelle scorse ore ci sarebbe stato anche un sondaggio con Gianluca Esposito, a Nola nella stagione 2019/20 con il dirigente tarantino e reduce da un finale di stagione alla Polisportiva Santa Maria Cilento in cui non è riuscito a salvare il club campano nelle 12 partite in cui gli è stata affidata la squadra.

Non trovano conferma i rumors su un possibile ritorno di Trocini, mentre con Danucci l’ultima chiacchierata risale a settimane fa. Diversi anche i nomi che restano sull’agenda di Montervino, alla ricerca del profilo ideale. Ginestra, ripetiamo, al momento è in vantaggio su tutti, ma le sorprese – soprattutto all’alba di una nuova stagione – sono sempre dietro l’angolo.

