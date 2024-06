Serie C | Panchina Monopoli: Colombo in pole, Cudini l’outsider

Continuano i casting per la scelta del prossimo allenatore del Monopoli. La società biancoverde, nelle scorse ore, ha incontrato Alberto Colombo, guida tecnica fino a due anni fa, con cui si è discusso del futuro. Molti punti d’accordo e qualche dettaglio da limare, ma il Monopoli non ha fretta di chiudere e lo farà dopo aver parlato anche con Cudini, Maiuri e Colucci. L’allenatore marchigiano, in parola con il Pineto, non è stato ancora annunciato dalla società abruzzese e potrebbe anche cedere alle sirene biancoverdi. Con Cudini, che lo scorso anno ha portato alla salvezza senza patemi d’animo il Foggia, sfiorando i playoff, il Monopoli cambierebbe radicalmente assetto tecnico, passando dal 3-5-2 al 4-3-3. Altra ipotesi è quella che porta a Vincenzo Maiuri, apprezzato a Sorrento e con una lunga militanza in Puglia tra Brindisi, Taranto e Fasano. Una volta definito il tecnico si passerà alla scelta dei calciatori per uno o per l’altro sistema di gioco e alla scelta della località per il ritiro.

