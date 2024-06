L’ex Bari e Lecce Gennaro Delvecchio è il nuovo ds del Cosenza

Gennaro Delvecchio è il nuovo Direttore Sportivo del Cosenza Calcio. Ex vice della direzione sportiva dell’Hellas Verona in Serie A, con importante esperienza nella scoperta e valorizzazione dei giovani, doti messe in mostra da responsabile dei vivai di Bari e Lecce (con riconoscimento di miglior responsabile 2022/23), Delvecchio ha firmato un contratto biennale.