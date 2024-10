Virtus Francavilla, Ginestra: “Gran secondo tempo, meritavamo almeno un punto”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo il ko contro la Palmese: “Abbiamo disputato un grande secondo tempo, contro una Palmese che pensava solo a ripartire. Sull’azione che ha garantito loro di passare in vantaggio dovevamo fare fallo prima a centrocampo e fermare il contropiede. C’è poco da rimproverare alla squadra, ha lottato fino alla fine. Avremmo meritato almeno un punto, lavoreremo per migliorare gli aspetti che oggi non hanno funzionato e continuare a fare ciò che abbiamo fatto fino ad oggi”.

Sull’arbitraggio: “Ci sono stati episodi strani, poi l’episodio del rigore prima dato e poi tolto. La gente parla, ma tutti subiscono torti. Come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri: è successo anche a noi, ma non stiamo qui a puntare il dito. Quando si perde c’è poco da parlare, a prescindere se meritavamo o meno di raccogliere zero punti. Teniamo il morale alto, sapendo che abbiamo fatto molto bene fin qui e guai a demoralizzarsi”. Su Bonavolontà: “Ha preso una botta al ginocchio, valuteremo”.

