Matera, Tosoni: “Arbitraggio scandaloso, solo così possono batterci”

“Troppi episodi negativi per un arbitraggio a dir poco scandaloso. Un direttore di gara che non merita di arbitrare in queste categorie e nemmeno nei tornei regionali. Non ha le capacità tecniche e conoscitive del regolamento”. È davvero arrabbiato il presidente Stefano Tosoni che ai microfoni di Antenna Sud commenta l’operato dell’arbitro.

Sull’espulsione: “Su Sicurella era rigore. È stata un’espulsione indegna, commessa da un arbitro che non conosce il regolamento. Ancora peggio vedere che gli assistenti non hanno nessuna voce in capitolo. E alla fine, a pagare siamo sempre noi perché loro non prendono decisioni. Le decisioni vengono prese solamente dagli arbitri e quello di oggi non era in grado di arbitrare una partita di questa categoria, soprattutto in un torneo difficile come il Girone H dove ci sono squadre competitive. Non era in grado di gestire queste due squadre”.

Sulla sconfitta: “Devo dire che il Matera è la squadra più forte del Girone e per essere battuta ha bisogno solamente di questo tipo di arbitraggi”.

