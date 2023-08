FRANCAVILLA F.NA – Francesco Forte è il nuovo portiere titolare della Virtus Francavilla. Queste le sue prime parole in esclusiva ai microfoni di Antenna Sud: “Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare. Ho trovato una società seria, ma in Italia della Virtus si parlava già un gran bene. Siamo pronti per il debutto in campionato contro il Picerno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp