U.S. Lecce, dai social il mistero Oudin e il chiaro indizio di Faticanti

Lecce – Il colpo che tutti i tifosi giallorossi si aspettavano dal direttore tecnico Pantaleo Corvino sembra davvero a un passo dall’essere ufficializzato? La domanda sembra aver trovato risposta in parte in alcune indicazioni social di due calciatori tornati o diventati, caldissimi in queste ultime ore.

Il primo è quello di Oudin che sul suo profilo Instagram mantiene come immagine del profilo una sua personale con la maglia bianca da trasferta del Lecce e anche nelle info risulta essere un giocatore professionista dell’US Lecce. Semplice pigrizia dell’estroso calciatore transalpina o chiaro messaggio verso i tifosi giallorossi?

Indizi simili arrivano anche da Giacomo Faticanti che su Instangram ha iniziato a seguire la pagina di quella che quasi certamente sarà la sua nuova squadra. Un nuovo follower per il Lecce che molto probabilmente, a breve, avrà anche un nuovo giovane centrocampista.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp