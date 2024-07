Virtus Francavilla, è fatta anche per Pinto del Martina

Nuovo colpo in chiusura per la Virtus Francavilla che ha raggiunto l’accordo con Nicola Pinto, centrocampista classe 2000, proveniente dal Martina. È stato uno dei calciatori più richiesti in questo calciomercato. Il centrocampista 21enne cresce nel settore giovanile del Taranto, ma la sua esperienza con i grandi la fa con il Castellaneta mettendo a segno 7 gol nel campionato di Promozione. Poi la consacrazione definitiva lo scorso anno a Martina.

