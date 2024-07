Serie B: Pulcinelli: “Pedro Mendes vale 2.9 milioni, su di lui anche il Bari”

Il patron dell’Ascoli Pulcinelli ha chiarito in una recente intervista rilasciata a ilovepalermocalcio.com la posizione della società marchigiana su Pedro Mendes: “Siamo in trattativa con Bari, Cremonese e Catanzaro – ha dichiarato -ma la nostra richiesta per il cartellino è di 2,9 milioni di euro. È chiaro poi che si potrebbe chiudere a una cifra intermedia tra la nostra valutazione e i due milioni di euro. Certamente questa situazione dovrà essere definita tra sette o dieci giorni al massimo”.

Foto: Ascoli Calcio 1898

