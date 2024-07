Taranto FC, in arrivo un altro portiere: martedì la firma

TARANTO – Mister Eziolino Capuano ha definito la trattativa con il giovane portiere Matteo Soncin, 23 anni, nelle ultime quattro stagioni ha giocato sempre in serie C con la maglia della Pergolettese, formazione che milita nel raggruppamento settentrionale, in particolare Soncin e’ stato sempre presente tra i pali dei gialloblù negli ultimi due campionati.

Il portiere scuola Milan sarà a Taranto martedì 9 luglio prossimo per sottoscrivere il contratto, andrà ad affiancarsi a Tommaso Nobile, 27enne che da qualche giorno si è legato con il club ionico. Intanto il tecnico rossoblu sta trattando per il rinnovo del contratto anche per il prossimo campionato, con Alessio Luciani e Francesco Orlando.

