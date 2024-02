Virtus Francavilla, Donatiello è una furia: “Così non ci salviamo di sicuro”

Al termine del match perso a Giugliano, il vicepresidente della Virtus Francavilla Tonino Donatiello ha parlato ai nostri microfoni, dicendosi particolarmente deluso ed apparendo piuttosto arrabbiato. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo stanchi. Questa squadra non sta riuscendo a capire che deve lottare se vuole raggiungere la salvezza. Con questa mentalità si retrocede. Personalmente non ce la faccio più, vedo sempre gli stessi errori. Ad inizio stagione abbiamo sbagliato, in buona fede, ma adesso non possiamo più parlare di questo. Abbiamo perso dieci partite nei minuti finali, e questo non mi sta bene. Con questa mentalità non riusciremo a mantenere la categoria, i tifosi fanno bene ad essere arrabbiati, così come lo sono anche io e così come lo è anche il presidente Magrì. Qualcuno non ha ancora capito per cosa stiamo lottando. Il mister? Per quanto mi riguarda non è in discussione, perché non credo sia lui il colpevole. Non credo sia colpa sua se l’attenzione cala così tanto negli ultimi minuti. Spero che qualcosa possa cambiare, da subito, perché ci facciamo gol da soli da troppo tempo. O aumentiamo il tasso di attenzione, o qualcuno dovrà cambiare mestiere”.

