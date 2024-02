Basket Serie A | Niente da fare per l’Happy Casa Brindisi, a Milano finisce 69-55

Un avvio incoraggiante col +1 della prima frazione (13-14), poi la supremazia milanese con vantaggi sistematicamente in doppia cifra. Niente da fare per l’Happy Casa Brindisi a Milano contro l’Olimpia di coach Ettore Messina. La formazione lombarda ha fatto valere il roster più lungo, prescindendo dal grande talento dei giocatori dell’EA7. Brindisi, che ha avuto poco sia da Senglin che da Bartley, ha fatto il possibile per evitare una sconfitta pesante e alla sirena lunga ha lasciato il parquet del Forum di Assago con un -16 (69-55) che fotografa l’andamento del match al termine di un confronto tutt’altro che piacevole sul piano dello spettacolo. Con 17 punti, Sneed è stato il miglior realizzatore dei biancoazzurri. Dopo la doppia domenica di stop (per la Final Eight di Torino e per gli impegni della Nazionale), la NBB tornerà in campo nel Pala Pentassuglia per affrontare la Vanoli Cremona… e per continuare a sperare.

