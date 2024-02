Brindisi, Roselli annuncia dimissioni in lacrime, società le respinge

Dopo la sconfitta interna con il Latina, che complica ulteriormente la corsa alla salvezza del Brindisi, Giorgio Roselli ha annunciato in lacrime le sue dimissioni: “Non sono più l’allenatore del Brindisi, mi dispiace soprattutto per la gente… Scusate…”. Poi non riesce a concludere perché sopraffatto dall’emozione. A quel punto, il tecnico si alza e abbandona la sala stampa del Fanuzzi. Le dimissioni, però, sono state respinte dal club, come confermato velocemente dal presidente Arigliano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts