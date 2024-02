Gol, polemiche ed espulsioni: la Juve Stabia passa a Monopoli

La Juve Stabia ribalta il Monopoli al ‘Veneziani’ al termine di una gara ricca di colpi di scena. Padroni di casa in vantaggio con Borello al 40’. Poi al 45’ restano in dieci per la contestatissima espulsione di Hamlili. Nella ripresa Piovanello, appena entrato, trova il pari con un cross che finisce direttamente in porta. Poco dopo la Juve Stabia raddoppia con Adorante. Il Monopoli resta in nove alla mezz’ora per l’espulsione di Di Risio e al 93’ arriva anche il tris ospite di Piovanello.

