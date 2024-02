Bologna – Lecce 4-0, giallorossi non pervenuti al Dall’Ara

Bologna – Roberto D’Aversa a Bologna sceglie Venuti sull’out difensivo destro per sostituire lo squalificato Gendrey.

Appena 3′ e Saelemaekers scalda i guanti di Falcone con una bordata di destro accentrandosi da sinistra; sul successivo calcio d’angolo Beukema porta però in vantaggio i padroni di casa con una conclusione sotto misura sulla quale nulla può l’estremo difensore giallorosso. Al 15′ ancora il Bologna nuovamente con l’ex esterno offensivo del Milan che di destro spara alto sopra la traversa. Dopo 3′ invece arriva la prima vera occasione del Lecce che con Kaba impegna di testa Skorupski dopo un pregevole cross di Gallo; 50″ dopo è Krsotivic invece che chiama alla parata a terra il numero 1 rossoblu. Al 21′ ancora il numero 9 giallorosso ha la palla buona per pareggiare, da solo a tu per tu con Skorupski, ma incredibilmente calcia a lato. Al 26′ a segnare però è ancora il Bologna con Orsolini che riceve palla all’interno dell’area di rigore sulla destra, scherza Gallo e col destro supera Falcone, non immune da colpe avendo fatto passare il pallone da sotto le gambe. Al tramonto del primo tempo Calafiori stava per portare a tre le reti per il Bologna sfruttando un rinvio imperfetto di Sansone e calciando di poco al lato della porta difesa da Falcone. Finisce però sul 2-0 la frazione di gara con un Bologna padrone del campo e il Lecce che può recriminare solo per il gol fallito da Krstovic.

Al rientro dagli spogliatoi D’Aversa cerca di correre ai riapri mandando subito in campo Blin e Dorgu al posto di Kaba e Gallo. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia e al 49′ arriva il terzo gol del Bologna con il secondo personale di Orsolini che sfrutta un velo di Fabbian e di prima intenzione, col suo mancino educato, spedisce la sfera sotto il secondo incrocio alla destra di Falcone. Al 57′ ancora il numero 7 di Thiago Motta sfiora il gol e quindi il 4-0 con un altro tiro mancino a giro che si spegna fuori di poco. Il Lecce non sembra essere in campo e il Bologna continua a sfiorare il poker questa volta al 69′ con l’ex Basilea Ndoye che di destro manda alto. Alla fine il 4-0 per il Bologna arriva e a firmare il poker è Odegaard che approfitta di un controllo sbagliato di Baschirotto che perdendo palla da ultimo uomo spalanca all’attaccante bolognese la possibilità di puntare in solitaria Falcone e batterlo nuovamente all’82’.

Finisce con un risultato largo ma giusto a favore dei padroni di casa una gara che ha visto i ragazzi di Roberto D’Aversa non entrare mai in partita in completa balìa del Bologna. Ora bisogna resettare immediatamente e pensare alla difficilissima gara col Torino.

BOLOGNA – LECCE

RETI: 5′ Beukema (BOL), 26′ Orsolini (BOL), 49′ Orsolini (BOL), 82′ Odegaard (BOL)

BOLOGNA 4-2-3-1: Skorupski; Posch (60′ De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler (66′ El Azzouzi), Fabbian; Orsolini (60′ Ndoye), Ferguson (77′ Moro), Saelemaekers; Zirkzee (60′ Odgaard). Panchina: Bagnolini, Ravaglia, Lucumi, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Ilic, El Azzouzi, Moro, Karlsson, Urbanski, Odgaard, Ndoye. All.: Thiago Motta

LECCE 4-3-3: Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo (46′ Dorgu); Kaba (46′ Blin), Ramadani, Oudin (76′ Rafia); Almqvist, Krstovic, Banda (37′ Banda). Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Blin, Pierotti, Touba Piccoli. All.: D’Aversa

ARBITRO: Manganiello della sez. di Pinerolo

AMMONITI: 34′ Calafiori (BOL); 41′ Almqvist (LEC)

ESPULSO:

