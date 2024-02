Virtus Francavilla, altro ko nei minuti finali: il Giugliano vince al 90’

Errori individuali e cattiva gestione dei minuti finali. La Virtus Francavilla cade perde a Giugliano, cadendo nei soliti tranelli. Non mancano le sorprese nell’undici iniziale biancazzurro: Occhiuzzi opta per un 352 asimmetrico con il debuttante Agostinelli a fare da ago della bilancia fra centrocampo e attacco. A centrocampo c’è Garofalo, dalla panchina sia Macca che Di Marco. Cambia qualcosa anche mister Bertotto, che schiera il tridente Di Dio-De Sena-Balde. Il primo squillo virtussino suona dopo 3 minuti: Biondi calcia ad incrociare con il destro e Russo smanaccia in corner. Al 8’ Branduani innesca Artistico, che calcia con il mancino e trova ancora una risposta da parte del portiere avversario. Clamoroso quanto accade sul capovolgimento di fronte. Branduani attende il pallone al limite dell’aria e rimane giù dopo un contatto con Balde. Per il direttore di gara non c’è irregolarità, e per l’attaccante spagnolo è fin troppo semplice insaccare a porta spalancata il gol del vantaggio. Prova a reagire il Villa al 22’, ancora con Artistico, che però di testa non impensierisce Russo. Allo scoccare del 45’ Polidori va in percussione sulla sinistra, ma il suo mancino trova solo l’esterno della rete. È questo l’ultimo sussulto del primo tempo. All’intervallo Occhiuzzi effettua due sostituzioni: dentro Macca e Carella per Agostinelli e Biondi. Al 56’ Valdesi calcia alto di poco. Sul capovolgimento di fronte Polidori cerca senza successo una girata di testa. Al 61’ De Sena ci prova con il mancino, ma trova la facile presa di Branduani. Il pareggio arriva al 69’ cross dalla destra di Carella ed inzuccata vincente del subentrato Neglia, che ristabilisce l’equilibrio con il proprio primo centro in biancazzurro. I padroni di casa tentano subito la reazione con De Rosa, cui conclusione si stampa sul palo. Al 90’ i gialloblù si riportano avanti nel parziale con Salvemini, che riceve palla in area e non sbaglia. Ai pani bassi non vince nessuno, il Francavilla non ne approfitta.

Giugliano-Virtus Francavilla Calcio

Reti: 9’pt Balde, 45’st Salvemini (GI) 24’st Neglia (VF)

Giugliano: Russo, Yabre (44’st Oyewale), Romano, De Rosa, Valdesi, Caldore, De Sena (26’st Oviszach), Cargnellutti, Ibourahima (26’st Salvemini), Maselli (35’st Berardocco), Di Dio (1’st Ciuferri). A disp: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Grasso, Boccia. All. Bertotto

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, De Marino, Gasbarro, Biondi (1’st Carella), Artistico, Polidori (14’st Neglia), Dutu, Agostinelli (1’st Macca), Risolo (30’st Laaribi), Ingrosso, Garofalo (20’st Di Marco). A disp: Carretta, Lucatelli, Contini, Nicoli, Accardi. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Giorgio di Cicco di Lanciano (Vittorio Consonni di Treviglio-Luca Bernasso di Milano-Davide Testoni di Ciampino)

Note: Ammoniti: Di Dio, Caldore (GI) Ingrosso (VF)

Recupero: 3’pt, 5’st

