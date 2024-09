Virtus Francavilla, contro l’Ischia con il solito unico ballottaggio

La Virtus Francavilla va a caccia del pokerissimo. Dopo le due vittorie in Coppa Italia e le altrettante in campionato, quest’ultime entrambe accompagnate anche dal clean sheet, Ciro Ginestra insegue il quinto successo stagionale contro un’Ischia dai due volti, capace prima di battere il Brindisi con un gol di Favetta e poi di essere travolta con tre reti tra le mura amiche dallo splendido Martina di Pizzulli. Squadra che vince e convince non si cambia: è molto probabile, infatti, che l’allenatore biancazzurro insista con la formazione vista a Francavilla in Sinni e, a parte un interprete, anche all’esordio contro il Manfredonia. Sosa terminale offensivo, con Taurino e Pinto sulle corsie laterali. Il solito ballottaggio riguarda Gjonaj e Mbaye, con il primo che garantirebbe qualità e fantasia sulla trequarti e disegnando in fase di non possesso una linea a tre di centrocampo con Marconato e Bonavolontà. In caso la scelta dovesse ricadere sul senegalese, invece, 4-2-3-1 con Marconato alle spalle della punta. Linea difensiva che non dovrebbe subire variazioni, con Costantino e Lambiase sulle corsie laterali e la coppia centrale composta dai soliti Allegrini e Lanzolla, leader assoluti del gruppo in campo e fuori. Minuti in corsa, invece, per De Nova, sempre più jolly prezioso nella retroguardia della Virtus, e Arrighini, desideroso di presentarsi alla Francavilla calcistica con un gol.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author