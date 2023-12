FRANCAVILLA F.NA – Cinque o sei colpi, forse anche sette, per una Virtus Francavilla già al lavoro da giorni per consegnare a Roberto Occhiuzzi una “nuova” rosa, che offra più opzioni di scelta in ogni reparto del campo. Tutto apparecchiato per il ritorno in biancazzurro di Gabriele Ingrosso: l’esterno sinistro, protagonista nell’era-Taurino con 4 assist e prestazioni di buon livello, nella prima parte di stagione ha giocato nelle fila del Nardò in Serie D. Nella trattativa con i granata dovrebbero rientrare – in caso di fumata bianca – Enyan oltre ai prestiti di Lo Duca e Latagliata. Affare a buon punto e che la Virtus conta di chiudere nelle prossime 24-48 ore. Sarà lui il primo volto nuovo.

In parallelo vanno avanti anche i dialoghi con altri possibili rinforzi, che dovranno arrivare a Francavilla con la consapevolezza di dover fare la differenza e percorrere, insieme al resto dei compagni, la strada della salvezza. Interventi praticamente obbligati in difesa, previsti innesti anche nel reparto offensivo. Smentito l’interesse per Raul Asencio del Potenza (mai trattato), in zona-gol un’idea conduce a Doudou Mangni, ex Monopoli e in uscita dal Lecco. Sembra giunta al capolinea invece l’avventura in Puglia per Yakubiv e Zuppel, poco impiegati e a caccia di spazio altrove.

L’intenzione della coppia Magrì-Antonazzo, comunque, è di accelerare già in questa settimana, provando a chiudere un paio di operazioni prima del match contro il Picerno in programma il giorno dell’Epifania, in cui Occhiuzzi dovrà fare a meno anche degli squalificati Risolo e Macca. Un gennaio che si preannuncia incandescente in casa Virtus.

