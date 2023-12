Serie B, boxing day da oltre 100mila spettatori

Se la 18a giornata di Serie B è stata quella del boom di reti, la 19a, il boxing day, ha dimostrato quanto agli appassionati del campionato cadetto piace veder giocare a calcio durante le feste.

Superata quota 100mila spettatori negli stadi, 101.441 per l’esattezza, con il Ferraris e il Barbera che hanno sfiorato i 23mila.

Ma la media si è alzata in tutti gli impianti, come ad esempio Reggio Emilia dove si sono superati i diecimila al Città del Tricolore (mille in più di quanti cene sono di solito), quindi i quasi 9mila di Brescia (dove hanno partecipato al botteghino anche i mille arrivati da Parma e dove mediamente siedono circa 6mila spettatori), dato quasi raggiunto a Cosenza che in questa speciale classifica precede la truppa dei 7mila di Terni, Ascoli e Spezia.

Anche Lecco ha fatto un bel balzo in avanti: se la media al Rigamonti Ceppi è di circa 3500 spettatori, nel boxing day ne sono arrivati circa 4300. Se ipoteticamente si facesse una somma della media di questi dieci stadi, fino alla scorsa giornata, la calcolatrice direbbe circa 86221, cioè 15mila biglietti in meno.

