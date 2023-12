Barletta, si torna in campo aspettando nuovi innesti

BARLETTA – Il Barletta torna in campo per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa di Natale. Il tecnico dei biancorossi Dino Bitetto ha massimizzato le tempistiche al suo arrivo, allungando il programma fino alla mattina del 24 dicembre. Il rientro, subito dopo i festivi, permetterà all’allenatore di affinare le conoscenze dell’organico e provare, a stretto giro, ad inserire i nuovi tasselli previsti e promessi dal nuovo direttore sportivo Marcello Pitino.

Mercato invernale della Serie D ormai chiuso, ma gli annunci potrebbero arrivare durante l’ultima settimana del 2023. Sia dirigente che mister, infatti, hanno sottolineato in conferenza di presentazione la necessità di rivedere la rosa, tagliando alcuni elementi ed inserendone di nuovi, più motivati e votati alla causa salvezza.

Attesa anche per il ritorno degli argentini, in particolare di Ezequiel Schelotto, dopo alcuni giorni in Sudamerica. Il capitano albiceleste, tornato titolare contro l’Angri, sarà tra gli osservati speciali durante la sosta natalizia. Nel mirino del Barletta c’è la sfida contro la Paganese, in programma domenica 7 gennaio al Puttilli. Il nuovo campionato dei biancorossi, quello per la permanenza in categoria, è già cominciato.

Nel frattempo, restano vivi i contatti tra Mario Dimiccoli e Michele Dibenedetto per una possibile cessione societaria. Il presidente onorario dei biancorossi valuta il da farsi, mentre l’imprenditore barlettano ha incontrato Eusebio Haliti, esponente di rilievo dell’atletica leggera del territorio, per intavolare una sinergia tra il Barletta Calcio del futuro e gli atleti di altre discipline.

