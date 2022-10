“Siamo venuti a Potenza per vincere e la prestazione lo conferma. Non era semplice ribaltare la partita su un campo così difficile, eppure lo abbiamo fatto. Nelle ultime tre gare abbiamo subito otto gol, ma non siamo mai stati surclassati dagli avversari. Evidentemente, soffriamo quel poco che concediamo. Questa squadra deve fare uno step in più: sbagliare il meno possibile per evitare di prendere gol. Però, devo complimentarmi con i ragazzi perché anche in questa sfida abbiamo patito tante difficoltà a livello fisico”. Così Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, dopo il 2-2 di Potenza.