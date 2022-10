Sconfitta netta al PalaBigi di Reggio Emilia per la Happy Casa Brindisi, nella quinta giornata di campionato. “Reggio ha vinto con merito una partita molto spinta offensivamente, solo nella prima parte abbiamo risposto adeguatamente – dichiara Frank Vitucci, coach di Brindisi -. Dovevamo far meglio, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo non abbiamo più preso il controllo e siamo stati sempre costretti a inseguire. Anche in questa occasione le percentuali ci penalizzano: sbagliamo tiri costruiti abbastanza bene nonostante undici conclusioni in più rispetto ai nostri avversari“.