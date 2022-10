“Sull’1-0 abbiamo avuto due occasioni per raddoppiare, ma dopo l’1-1 la squadra si è smarrita. Nel secondo tempo, quando ci siamo sistemati, abbiamo fatto bene, pareggiato e cercato anche le occasioni per il 3-2. C’è tanto da lavorare, però sono certo che questa squadra farà bene. Ci vuole un pò di pazienza, bisogna rimuovere un blocco psicologico dovuto al fatto di aver vinto solamente una volta. Il mio compito è restituire sicurezza. Non nego che mi sarebbe piaciuto partire con un successo, ma ho visto spunti interessanti. Complimenti ai ragazzi perchè hanno dato tutto con una squadra di qualità come la Virtus Francavilla, ora ci dobbiamo preparare alla trasferta di Viterbo”. È il commento di Giuseppe Raffaele, al nuovo debutto sulla panchina del Potenza, dopo il pari del Viviani con la Virtus Francavilla.