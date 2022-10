“Contava solo tornare alla vittoria – spiega Pippo Pancaro, allenatore del Monopoli, dopo il successo sul Messina -. Mi aspettavo una partita dura, a tratti ci siamo dovuti difendere, ma l’abbiamo fatto con ordine e sapendo soffrire. Non aver subito gol è un altro aspetto importante della serata. Ci pendiamo questa vittoria ottenuta con il cuore sapendo che c’è tanto da lavorare, in attesa di recuperare tutti gli infortunati. Le sensazioni sono positive, qui si può fare un ottimo lavoro”.

MESSINA: Auteri, ‘Abbiamo costretto il Monopoli a difendersi”

”Abbiamo messo tanta pressione al Monopoli e nonostante la sconfitta siamo in crescita. La squadra vista al Veneziani non dovrebbe avere soltanto sette punti. Loro hanno fatto densità, commettendo però tanti errori nella gestione della palla, mentre noi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nelle cinque o sei occasioni create dovevamo essere più risoluti. Dobbiamo fare meglio davanti, ma in casa loro li abbiamo costretti a lungo a difendersi. Non siamo stati neppure fortunati tra parate e tiri a fil di palo. Mi auguro saremo più attenti dietro su situazioni davvero banali”, commenta Gaetano Auteri, tecnico del Messina.

FOTO SS MONOPOLI