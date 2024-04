Virtus Francavilla, Artistico: “C’è un gruppo unito, di tutto per la salvezza”

FRANCAVILLA F.NA – Gabriele Artistico, attaccante della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo il successo di misura sul Catania ai microfoni di Antenna Sud: “Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Questo gruppo, e ci tengo a rimarcarlo, è attaccato alla maglia: tutti insieme abbiamo un obiettivo, quello di arrivare alla salvezza. Dodici gol? Sono contento, se riuscirò a fare di più lo vedremo. Guardiamo partita dopo partita, ciò che conta adesso è solo ed esclusivamente la permanenza in Serie C. Adesso ci attendono tre finali, dovremo mostrare lo stesso atteggiamento”.

