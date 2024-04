Virtus Francavilla, Villa: “Mi toglierei un braccio per salvare questo club”

FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo la vittoria contro il Catania ai microfoni di Antenna Sud: “È un successo che mi fa essere ancora più arrabbiato perché oggi potevamo avere qualche punto in più. Ma è stata una bella prestazione, importante, mi aspettavo la reazione dei ragazzi ed effettivamente c’è stata. Sono contento, ci godiamo questo successo ma dobbiamo pensare subito alla prossima. Ringrazio i tifosi perché anche oggi hanno supportato e spinto la squadra. I cori per me? Ero andato via, come sempre quando vinciamo, poi mi hanno chiamato e sono tornato: li ringrazio, lo sanno che mi toglierei un braccio per arrivare alla salvezza. Adesso guardiamo avanti con fiducia, ci aspettano altre tre battaglie e poi vedremo dove saremo arrivati”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author