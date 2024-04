Matera, si dimette il presidente Petraglia

(di Roberto Chito) “Ho deciso, con non poco dolore, di disimpegnarmi, con effetto immediato, da Fc Matera”. È quanto comunicato, attraverso un messaggio sui social dal presidente del club biancoazzurro Antonio Petraglia.

“L’ho fatto subito e non ho atteso oltre, per consentire a possibili investitori di valutare un subentro senza alcuna perdita di tempo. Sono pienamente disponibile per la cessione del pacchetto di maggioranza assoluta e, nei prossimi giorni, formalizzerò le mie pre annunciate dimissioni da presidente con passaggio della mia funzione a chi sarà nominato dall’assemblea”, continua la nota del massimo dirigente.

“E’ stato per me un onore ricoprire questo ruolo, amando io molto Matera. Da subito è giusto che tutti gli onori e gli oneri passino alla Città che, sono sicuro, saprà rispondere alla grande. Nel mio piccolo, sento comunque di aver donato qualcosa a Matera”, conclude Petraglia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author