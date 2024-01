Virtus Francavilla, arriva l’ufficialità di Gasbarro

La Virtus Francavilla ha ingaggiato a titolo definitivo di Andrea Gasbarro, difensore livornese classe1995. Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, vanta lunghe esperienze nei campionati professionistici (B e C). Con la maglia del Livorno ha collezionato oltre 61 presenze in B con 2 assist, mentre in C, con Livorno, Padova, Pontedera e Pordenone, oltre 150 presenze condite da 3 gol e 6 assist. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia della Fermana in C. Il calciatore è a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Picerno.

