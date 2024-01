Serie D/H, Matera sulle tracce dell’ex Trapani Tumminelli

Il Matera vuole regalarsi un importante colpo di mercato. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, i lucani sono vicini a Mattia Tumminelli della Gelbison. L’esterno, cresciuto tra le file della Sancataldese, dopo varie esperienze col Trapani in Serie B, Gozzano in Lega Pro, Acireale e Cavese in Serie D, è pronto a sposare il progetto del tecnico Luigi Panarelli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp