Bitonto, è fatta per Tiziano Prinari

Secondo quanto appreso da Antenna Sud, Tiziano Prinari oggi diventerà un nuovo calciatore del Bitonto. Il calciatore, che ieri ha risolto il contratto col Fasano, è nato il 6 marzo 1995 a Lecce, ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile dell’Inter e del Salento Football, prima delle esperienze con San Cesareo e Galatina rispettivamente in Promozione ed Eccellenza pugliese. Nella stagione 2014/15 accoglie la prima proposta in Serie D (girone F) con il Chieti. Le 24 presenze e 2 reti con il club abruzzese trovano seguito nel girone H di Serie D, in cui Prinari vanta tanta esperienza considerando i trascorsi con le maglie di Bisceglie, Nardò, Casarano, Fidelis Andria, Altamura e Gelbison. Un acquisto importante per il Bitonto che si sta rinforzando per provare a centrare l’obiettivo salvezza.

