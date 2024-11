Violenza su donne, quasi 8.000 arresti nel 2024: superato il 2023

Nel 2024 i Carabinieri hanno effettuato 7.928 arresti per reati legati al Codice Rosso, superando le 7.644 operazioni dello scorso anno e le 7.111 del 2022. Si tratta di reati come stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali, spesso segnali premonitori di tragici epiloghi.

Sempre nei primi dieci mesi dell’anno, i militari hanno perseguito 46.317 reati del Codice Rosso, un dato inferiore ai 55.374 del 2023, ma ancora consistente, con la maggioranza delle denunce raccolte presso le Stazioni dei Carabinieri.

Dal 2019, inoltre, è attivo il sistema “Mobile Angel”, avviato in via sperimentale a Napoli e ora esteso a Roma, Milano e Torino. Questo progetto fornisce alle vittime di violenza di genere uno smartwatch dotato di un dispositivo d’allarme connesso alla rete telefonica e a un’app dedicata. In caso di emergenza, le vittime possono inviare richieste d’aiuto direttamente alla Centrale Operativa dei Carabinieri.

Finora sono stati distribuiti 71 smartwatch nelle quattro città, con riscontri positivi sia per la maggiore percezione di sicurezza delle vittime sia per il potere deterrente del sistema.

Non lo giustificare, 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆. Chiama il 𝟏𝟓𝟐𝟐 ☎️

