Verso Potenza-Cerignola, le probabili formazioni del match

La sfida che vedrà opporsi Potenza e Cerignola si preannuncia ad alta quota. Entrambe le squadre stanno attraversando il loro momento migliore e si trovano a ridosso della vetta della classifica. Dopo due vittorie fondamentali, Potenza e Cerignola sono a soli 2 punti dalla prima posizione, trasformando così la partita al ‘Viviani’ in un vero e proprio scontro al vertice. La gara in programma per le ore 17.30 di sabato 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta TV su Antenna Sud, canale 14, e in live testuale sul sito www.antennasud.com

Potenza, le ultime

È un momento magico per la compagine lucana, che nelle ultime sei partite ha totalizzato 16 punti. Con ogni probabilità, l’undici allenato da Pietro De Giorgio scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Forte delle 15 reti segnate, Salvatore Caturano sarà il terminale offensivo dell’attacco rossoblù, che vedrà probabilmente al suo fianco l’innesto di Rosafio da un lato e del giovane Schimmenti dall’altro.

Cerignola, le ultime

Ben nove risultati utili consecutivi per la squadra pugliese, che dopo la sconfitta di Taranto ha cambiato marcia, arrivando addirittura a ridosso della prima posizione in classifica. Il Cerignola cercherà la vittoria a Potenza, scendendo in campo con il modulo 3-5-2. In attacco, mister Giuseppe Raffaele punterà con ogni probabilità sull’estro di Achik, che giocherà a supporto della punta Salvemini.

Le probabili formazioni

Potenza (4-3-3) – Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Rillo; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano, Scimmenti. All.Pietro De Giorgio.

Cerignola (3-5-2) – Saracco; Russo, Martinelli, Visentin; Coccia, Bianchini, Capomaggio, Paolucci, Romano; Achik, Salvemini. All. Giuseppe Raffaele.

