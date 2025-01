E ora è asta su Patierno, due club pugliesi preparano l’offerta ma l’Avellino fa muro

Sarà una parte finale di calciomercato invernale senza precedenti. La bomba della notte (il possibile trasferimento di Lescano dal Trapani all’Avellino) ha innescato un meccanismo affascinante e imprevedibile. Perché un minuto dopo la prima pubblicazione della notizia si è scatenato l’inferno. La nuova asta (che in realtà nuova non è, perché è già iniziata un mese fa) riguarda Chicco Patierno, finito nel mirino di tutte le big di C e, in particolare di Monopoli e Catania con il Cerignola che guarda con altrettanto interesse, pronto comunque a sferrare l’attacco in qualsiasi momento. Per ora solo sondaggi ma l’arrivo di Lescano in Irpinia fa pensare che la partenza del cannoniere ex Bitonto e Virtus Francavilla non sia impossibile anche se, per ora, l’Avellino sta facendo muro. I telefoni degli agenti Valeriano Narcisi Giovanni Tateo sono bollenti. Le offerte sono da far tremare i polsi e la sensazione è che possa succedere davvero di tutto.

