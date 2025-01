Avellino, colpo clamoroso: in chiusura l’operazione per Lescano dal Trapani

È la notizia del giorno per quanto riguarda il calciomercato di Serie C: l’Avellino avrebbe concluso l’operazione per il trasferimento di Facundo Lescano dal Trapani. L’attuale capocannoniere del Girone C, secondo alcune affidabili indiscrezioni vicine al club irpino, vestirà la maglia biancoverde: la trattativa, condotta con gran riservatezza nelle ultime ore, sarebbe in fase di chiusura.

Il Trapani, che starebbe facendo di tutto per convincere Mario Balotelli a vestire la maglia granata, saluterà l’attaccante argentino autore di 17 reti in campionato.

A lasciare l’Avellino sarà invece Gabriele Gori, più volte accostato nelle scorse settimane al Pescara, su di lui anche l’interesse di Triestina e Sudtirol.

