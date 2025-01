Clamorosa indiscrezione: l’Avellino vuole Lescano

Sono ore frenetiche per il calciomercato. E in questi ultimi giorni potrebbe verificarsi un clamoroso valzer di attaccanti. È così, mentre il Trapani sta facendo di tutto per arrivare a Mario Balotelli, l’Avellino ha impacchettato una mega offerta per Facundo Lescano, capocannoniere del campionato di Serie C. Incastri e strategie che potrebbero riservare nuovi colpi di scena nei prossimi giorni.

