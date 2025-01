Ufficiale: Brindisi, alla corte di Ragno un portiere e un esterno

Due nuovi innesti in casa Brindisi. Il club adriatico, nelle ultime ore ha ufficializzato gli ingaggi del portiere Niccolò Della Pina e dell’esterno Giuseppe Venanzio che vanno a rafforzare la rosa allenata dal tecnico Ragno, in piena missione per conquistare la salvezza.

Della Pina, il profilo

Portiere classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Genoa con cui ha disputato i campionati nazionali Under 17 e Under 18, oltre ad aver fatto parte della rosa del grifone impegnata nel campionato Primavera. Premiato nel 2019 come miglior portiere del 61esimo Torneo Internazionale Carlin’s Boys, Della Pina ha quindi dato seguito alla sua carriera in Serie D, difendendo i pali del Calcio Flaminia dal 2021 al 2023, prima di trasferirsi a Matera nell’estate 2023 e a Nardò nel mercato invernale della scorsa stagione. L’estremo difensore vanta, inoltre, 14 partite senza subire gol in Serie D, fra campionato e Coppa Italia di categoria. La prima parte della stagione in corso lo ha visto a guardia della porta del Bisceglie, nel campionato di Eccellenza.

Venanzio, il profilo

Esterno classe 2005 originario di Barletta, approda al Bari giovanissimo. Quattro anni nel settore giovanile biancorosso, dai Giovanissimi all’Under 17, quindi dal 2022 il percorso in Serie D con le maglie di Team Altamura, nella stagione 2023-24 con quelle di Barletta e Fidelis Andria. Infine con i sipontini del Manfredonia fino alla prima parte della stagione in corso, accompagnato da 35 presenze e un gol. Giocatore tecnico e imprevedibile, Venanzio aggiunge qualità e scelta alla dotazione under a disposizione di mister Nicola Ragno.

