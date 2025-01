Martina, Pizzulli: “Serve continuità, continuiamo a percorrere questa strada”

“Sarà una partita dura. L’Acerrana ha giocatori importanti nel reparto offensivo, i quali possono far gol in qualsiasi momento. Abbiamo analizzato anche i nostri difetti e scenderemo in campo per ottenere i tre punti e per dare un ulteriore slancio. Non sarà facile, ogni match è difficile. Abbiamo un obiettivo preciso da raggiungere attraverso la prestazione ma servirà un pizzico di cattiveria in più per portare a casa il risultato”. Sono le parole del tecnico Massimo Pizzulli, alla vigilia della sfida contro la Real Acerrana di domani pomeriggio.

Il pari di Casarano: “In questo momento dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo ma le partite cominciano a diminuire e il risultato diventa sempre più importante per centrare gli obiettivi”.

Pirrò: “Abbiamo cresciuto Giuseppe e ha dato il suo grande contributo nella parte finale dello scorso anno. Sono contento per la sua continuità, gli auguro il meglio. Domani farà il massimo per difendere la propria porta ma mi auguro che commetta qualche errore. Ha tante qualità, sicuramente farà un grande finale di campionato”.

I subentrati: “Quando tutti fanno il proprio dovere significa che sanno di essere tutti potenziali titolari. Ciò che conta è la massima fiducia nei confronti di questi ragazzi, quando un giocatore subentra può diventare decisivo per le sorti del match. I ragazzi sono giovani, hanno grande voglia di giocare”.

La classifica: “Dobbiamo dare continuità a ciò che stiamo facendo e continuare su questa strada, senza accontentarci mai. Domenica eravamo sotto e abbiamo pareggiato. Stiamo osando e fin ora siamo stati premiati”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author