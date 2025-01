Verso Brindisi-Fidelis Andria, le probabili formazioni del match

Tre punti per sorpassare la coppia Casarano-Nocerina e andare a più due, ma soprattutto prendersi la vetta. Punti che servono, però, anche ad un Brindisi relegato all’ultimo posto a sole tre lunghezze, a meno 11 dai play out. Basta questo per capire la posta in palio del match del Fanuzzi di questo pomeriggio.

Brindisi, le ultime

Dopo il ko di Acerrana, la squadra di Ragno non può più sbagliare. La corsa play out, passa anche attraverso questo tipo di partite. Il tecnico molfettese, conferma il 3-5-2 con Milan tra i pali. Difesa affidata al trio Fustar, Jansen, Vazquez. In mezzo al campo, spazio ad Hernaiz davanti la difesa con Cirio ed Incerti interni. Sulle corsie esterne, Gasti a destra, mentre Nunzella agirà sul versante sinistro. In avanti, il tandem Rajkovic-Citro.

Fidelis Andria, le ultime

Dopo la vittoria sul Matera, per i federiciani quella del Fanuzzi è una chance importante: una vittoria proietterebbe i ragazzi di Scaringella al primo posto. E per questo, il tecnico andriese sembra essere orientato a confermare lo stesso undici di tre giorni prima. Sarà 4-3-2-1 con Esposito tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Bonnin-Maddaloni, mentre Ercoli ed Imputato saranno i due terzini. Centrocampo con Cancelli affiancato da Risolo e Verna. In avanti, Kragl e Fantacci a supporto di Da Silva che dovrebbe essere ancora preferito a Jallow.

Brindisi-Fidelis Andria, la diretta del match

La sfida del Fanuzzi sarà in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre e in streaming sul sito-web antennasud.com. Fischio d’inizio alle ore 16:00 con pre-partita una mezzoretta prima. Sfida che potrete seguire anche con la diretta testuale su antennasud.com, oltre a tutti gli approfondimenti post-partita.

Le probabili formazioni

Brindisi (3-5-2): Milan, Fustar, Jansen, Vazquez, Gasti, Cirio, Hernaiz, Incerti, Nunzella, Rajkovic, Citro. Allenatore: Ragno.

Fidelis Andria (4-3-2-1): Esposito, Ercoli, Bonnin, Maddaloni, Imputato, Risolo, Cancelli, Verna, Kragl, Fantacci, Da Silva. Allenatore: Scaringella.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author