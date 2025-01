Melucci sul Taranto Calcio: “Giove? Chi è causa del proprio mal…”

Sindaco Rinaldo Melucci, qual è la posizione dell’amministrazione comunale sulla situazione attuale del Taranto Calcio?

“Abbiamo fatto tutto il possibile per sostenere le iniziative della squadra di Massimo Giove, a cui auguriamo il meglio. Sappiamo che ci sono ancora molte difficoltà, ma chi è causa del proprio mal pianga se stesso.

Non vogliamo più essere usati come capro espiatorio da Massimo Giove, dagli ultras o da altri per eventuali capitomboli annunciati. Siamo disponibili a dare una mano per la città e per lo sport, ma non spetta a noi risolvere i problemi interni della società. Non possiamo sciogliere i nodi dei negoziati tra privati né trovare risorse o investitori per il Taranto Calcio.

Posso dirvi, però, che grazie al nuovo stadio, che stiamo rifacendo da zero, c’è molto interesse intorno alla piazza di Taranto. Ora spetta a Massimo Giove chiarire le sue intenzioni al mercato.

Se ci venisse portato il titolo della società, ovviamente saremmo stimolati e obbligati a impegnarci responsabilmente per la città. La nostra disponibilità è nota, ma per questo siamo stati anche criticati, ricevendo striscioni contro nonostante il lavoro sullo stadio, un progetto che mancava da decenni. Credo che ci sia un po’ di confusione creata ad arte nel mondo dei tifosi rossoblù: bisognerebbe essere un po’ più razionali rispetto a quello che sta accadendo.

Tuttavia, noi siamo l’amministrazione comunale, non la squadra di calcio. Il nostro ruolo si esaurisce nelle competenze relative allo stadio; qualora ci venisse presentato il titolo sportivo del club, si aprirebbe un’altra fase.

Faccio comunque i miei auguri al Taranto Calcio e a Massimo Giove affinché possano superare le difficoltà. Noi non vogliamo il disastro di nessuno, ma ribadisco: sul futuro della squadra dovete fare domande alla società, non all’amministrazione comunale. Noi abbiamo mantenuto gli impegni sullo stadio e oggi stiamo dando risposte che prima nessuno credeva possibili.“

