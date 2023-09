Verso Bari-Como, Mignani: “Serve far punti. No a paragoni con anno scorso”

BARI – Vigilia di campionato per il Bari, che domani riceve al San Nicola il Como. E’ un momento non facilissimo per il Bari, che non vince dalla seconda giornata di campionato e che è reduce dal ko esterno di Parma. Biancorossi nel limbo, ad ora, ma mister Mignani non ci fa caso: “Davvero – dice – la classifica non la guardavo prima e non la guardo ora. Bisogna fare punti domani e a prescindere dall’avversario. Devi fare di tutto per fare questi punti. Non sto andando a cercare il Bari della scorsa stagione, ma una squadra solida e che prenda meno gol degli altri. Anche a me piacerebbe essere bello e vincere, ma conta badare al sodo. Come squadra, nemmeno noi siamo soddisfatti di quanto raccolto. C’è stata un po’ di altalena, abbiamo fatto cose buone ed altre meno buone. E’ cosi dalla prima giornata. Dobbiamo portare dalla parte nostra questi novanta minuti. Immagino che i tifosi non siano soddisfatti, ognuno può e deve esternare il proprio pensiero. La voglia di lottare per questa maglia, da quando ci sono io, non è mai mancata”.

Tanti gli impegni ravvicinati della squadra in questo mese di settembre, con diversi giocatori che però sono arrivati in ritardo: “Abbiamo giocato molto, ci siamo allenati altrettanto. Dobbiamo essere più forti di tutto e bravi di tutto. Dobbiamo in poco tempo compattarci e ingranare. Se una squadra, comunque, fa prestazione, può fare risultato ed ha possibilità maggiori in questo senso. La squadra è stata sempre in campo in maniera dignitosa, a Parma malgrado ciò abbiamo perso. Anche per gli stranieri ci vuole tempo per adattarsi, ma bisogna adeguarsi a quelle che sono le necessità”.

Su Diaw: “Le condizioni crescono di giorno in giorno, valutiamo il suo impiego da titolare. Se non accadrà oggi, sarà nel prossimo turno. Siamo comunque sulla strada della completa disponibilità”.

Si è detto e parlato molto di negatività. Questo il pensiero sull’argomento del tecnico: “Onestamente non so a cosa si riferisse Valerio, parlando di negatività e anche dall’alto della sua esperienza. Sicuramente ha consapevolmente espresso il suo pensiero. Con lui comunque non ci ho parlato. Ci sono piazze dove l’entusiasmo dove si crea dal nulla. Qui ho avuto la fortuna di vivere due anni meravigliosi. Purtroppo nel calcio non si può sempre vivere la stessa continuità delle stagioni passate. Penso anche al Napoli e non perché ci sia un legame. Le aspettative comunque non possono andare di pari passo con quella che è stata la passata stagione. Il tifoso barese è stra-innamorato della propria squadra e succede che gli si conceda qualcosa in più”.

